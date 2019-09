Unbekannter stiehlt Bargeld aus Auto

Am Mittwoch kurz nach 10 Uhr fuhr ein bislang noch Unbekannter mit einem in der Altenburger Straße unversperrt abgestellten roten VW Polo davon. Der Pkw konnte kurze Zeit später in Tatortnähe wieder aufgefunden werden, allerdings fehlte aus dem Geldbeutel ein dreistelliger Bargeldbetrag. Wer hat den Täter beobachtet und kann der Polizei unter Telefon 0951/9129-210 Hinweise auf diese geben? Wer hat die Heckscheibe beschädigt? Im Laufe des Mittwochs zwischen 6.30 und 19 Uhr wurde die Heckscheibe eines weißen VW Golf in der Hafenstraße beschädigt. Der bislang noch unbekannte Täter hinterließ Sachschaden von etwa 500 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen. Rauschgift bleibt nicht verborgen Während einer Personenkontrolle am Mittwochabend am Bahnhof fanden Polizeibeamte bei einem 25-jährigen Mann ein knappes Gramm Kokain. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt; der 25-Jährige muss sich wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. Dieb langt in Seniorenheim zu Aus einer unversperrten Schrankschublade wurde zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Montagmorgen, 10 Uhr, ein Briefkuvert aus dem Zimmer eines Seniorenheims in der Innenstadt gestohlen. Darin befand sich ein dreistelliger Bargeldbetrag.

Langfinger halten Polizei auf Trab Zu insgesamt sechs Ladendiebstählen wurde die Bamberger Polizei im Laufe des Mittwochs gerufen. Es waren insgesamt sechs Männer, die in verschiedenen Geschäften Waren für insgesamt knapp 530 Euro stehlen wollten. Sie müssen allesamt mit Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls rechnen. Handy-Dieb wird in Umkleideraum fündig Am Mittwoch zwischen 11.30 und 12.15 Uhr wurde aus dem unversperrten Umkleideraum einer Turnhalle im Bamberger Nord-Osten ein Apple iPhone im Zeitwert von 500 Euro gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise. pol