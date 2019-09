Von einem grauen BMW sind am Freitag gegen 20.45 Uhr in Heuchelheim vor dem Anwesen Hausnummer 87 beide Kennzeichen gestohlen worden. Ein verdächtiger Unbekannter wurde beobachtet, der Kennzeichendiebstahl aber erst am nächsten Morgen bemerkt. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land bittet um Hinweise unter Telefon 0951/9129-310. pol