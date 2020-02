Unbekannter sticht Reifen platt

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend im Hallerndorfer Ortsteil Schnaid in der Zeit von 18.15 bis 23.15 Uhr einen im Innenhof einer Gaststätte geparkten schwarzen VW Tiguan beschädigt. Der Täter stach am Fahrzeug einen Reifen platt und verursachte dadurch etwa 150 Euro Sachschaden. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/70900 entgegen.