Krausenbechhofen vor 15 Stunden

Unbekannter steigt in Gastwirtschaft ein

Am Ortsrand von Krausenbechhofen ist mindestens ein unbekannter Täter über eine Kunststoff-Nebeneingangstüre in die Versorgungsräume und durch die Küche in den Schankraum eines Gastbetriebes eingebroc...