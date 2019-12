Unbekannter steckt Hundekot in Briefkasten

Ein Mann aus dem Stadtgebiet Kronach erstattete diese Woche bei der Polizei Kronach Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Seit etwa einem Monat wirft ein noch Unbekannter in unregelmäßigen Abständen Hundekot in den Briefkasten seines Anwesens in der Spitalstraße. Durch die Verunreinigungen ist der Briefkasten nicht mehr zu gebrauchen. Der Schaden liegt bei etwa 70 Euro. Eventuelle Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kronach unter der Telefonnummer 09261/5030 entgegen.