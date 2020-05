Unbekannter spricht Mädchen an

Ein achtjähriges Mädchen ist am Mittwoch, 6. Mai, gegen 14 Uhr, in der Kissingen-Hausen, Hausener Straße, auf Höhe des Feuerwehrhauses von dem Beifahrer eines BMW angesprochen worden. Nach der Schilderung des Mädchens sollte sie einsteigen und ein Stück mitfahren, schreibt die Polizei. Dem Mädchen war aufgefallen, dass der Fahrer des BMW eine auffällige Tätowierung am rechten Unterarm trug. Es soll eine grün/rot-gestreifte Schlange dargestellt haben. Außerdem trug er eine schwarze Basecap mit weißen Totenköpfen. Der Beifahrer hatte gewellte Haare, eine tiefe Stimme und hatte einen sogenannten Tunnel im rechten Ohrläppchen. Die Polizeiinspektion Bad Kissingen hofft auf Hinweise auf einen auffälligen BMW, türkisfarbige Lackierung mit einem auswärtigen Kennzeichen. Möglicherweise hat der BMW schwarze Streifen am Heck. Wer hat das auffällige Fahrzeug gesehen, bzw. kennt jemand das Fahrzeug oder die Personen? Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol