Unbekannter Sprayer steht auf Rosa

An verschiedenen Stellen in Weidhausen hat ein Unbekannter rosa Farbe verteilt. In der Kappel sprühte der Täter eine "30" auf die Fahrbahn. An der Grundschule wurden die Zufahrt, die Außenwand der Turnhalle, eine Treppe sowie eine Sitzbank mit der gleichen rosa Farbe besprüht. Zudem drangen der oder die Täter in den Außenbereich des Kindergartens ein. Dort wurde der Zaun beschädigt, ein Plastikstuhl kaputt getreten und ein Loch ins Sonnensegel gebrannt. Die Polizeiinspektion Neustadt (Telefon 09568/94310) sucht Zeugen zu den Sachbeschädigungen. pol