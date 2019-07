Unbekannter spaziert über VW

In der Wildensorger Straße lief ein Unbekannter über Heckklappe, Dach und Motorhaube eines dort geparkten grauen VW Tiguan. Am Pkw entstand dadurch Sachschaden von etwa 3000 Euro. Wer hat den oder die Täter beobachtet und kann der Polizei unter Telefon 0951/9129-210 Hinweise geben? Handtaschendieb langt in Auto zu Im Hofraum der Luitpoldschule in der Memmelsdorfer Straße schlug am Montag zwischen 18 und 19.10 Uhr ein Unbekannter die Beifahrerscheibe eines dort abgestellten weißen VW Beatle ein. Der Täter erbeutete eine grau-grüne Handtasche mit drei Gleitsichtbrillen und Lebensmitteln im Gesamtwert von etwa 1000 Euro. Der angerichtete Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 500 Euro beziffert. Täter entkommt mit teuren Brillen Am Dienstagnachmittag gegen 16.40 Uhr entwendete ein etwa 25-jähriger Mann aus einem Optikgeschäft am Maxplatz zwei Sonnenbrillen der Marken Fossil und Armani im Gesamtwert von knapp 250 Euro. Der Täter, der etwa 170 cm groß war, schlank, mit extrem kurz rasierten schwarzen Haaren, flüchtete danach aus dem Geschäft und konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht aufgespürt werden. Lagerfeuer richtet Schaden an Bereits in der Nacht vom 8. auf 9. Juni dieses Jahres fand im Hain am Musikpavillon vermutlich eine nicht genehmigte Party statt. Aus dem Personenkreis heraus wurde ein Lagerfeuer unter der Kuppel des Pavillons geschürt, weshalb Sachschaden von etwa 300 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei, Tel. 0951/9129-210, in Verbindung zu setzen. Zündler setzt Zeitungen in Brand Im Bereich Seewiesenstraße/Weiherstraße im Stadtteil Gaustadt zündete ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 3 und 3.55 Uhr mehrere Stapel Zeitungen auf einer dort aufgestellten Streugutbox an. Die vier Stapel Zeitungen hatte der Täter vorher aus einer 100 Meter entfernten Bushaltestelle mitgenommen. Betrunkene Männer halten Polizei auf Trab Am Mittwoch kurz vor 0.30 Uhr wurde die Polizei über eine Ruhestörung in der Fischstraße informiert. Die Beamten trafen dort drei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren an, die lautstark Musik hörten. Nach einer Ermahnung wurden die Personen weitergeschickt. Kurz danach sprangen dieselben jungen Männer gegen abgestellte Fahrräder und schlugen noch gegen einen Automaten. Während des erneuten Polizeieinsatzes widersetzte sich das Trio der Durchsuchung, wollte die Ausweise nicht zeigen und filmte den Polizeieinsatz. Nur durch Hinzuziehung von zwei weiteren Streifen konnten die Männer überwältigt werden. Alle drei standen unter Alkoholeinfluss und brachten es auf Werte von 2,10, 1,88 und 1,74 Promille. pol