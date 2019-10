Unbekannter schürt Feuer mit Eingangstür

Zwischen Samstag und Sonntagmorgen trat ein bislang unbekannter Täter die Eingangstür eines Toilettenhäuschens auf der Jahnwiese aus der Befestigung, nahm diese eine Stück mit und setzte die Tür an der Galgenfuhr in Brand. Neben der brennenden Tür ließen der oder die Täter noch einen Einkaufswagen zurück, den sie vermutlich von einem nahe gelegenen Supermarkt mitgenommen hatten. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 1100 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen. Autofahrerin bezahlt Tankrechnung nicht Am Sonntagnachmittag betankte eine Autofahrerin an einer Tankstelle in der Moosstraße ihren Pkw mit Dieselkraftstoff im Wert von rund 25 Euro. Nach dem Tankvorgang setzte die Dame ihre Fahrt fort, ohne den offenen Rechnungsbetrag zu begleichen. Da das Kennzeichen bekannt ist, dürfte der Fall schnell geklärt sein. pol