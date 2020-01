Unbekannter schubst Mann: Zeugen gesucht

Am Mittwoch, gegen 20.05 Uhr, kam es in der Kissinger Straße zu einer Körperverletzung, bei der ein 51-Jähriger leicht verletzt wurde. Ein 33-Jähriger, der mit mehreren jungen Männern unterwegs war, schubste den Geschädigten ohne Grund und Vorwarnung. Hierbei stürzte der Mann und zog sich eine Prellung im Gesicht zu. Anschließend entfernte der Verdächtige sich mit seinen Begleitern in Richtung Innenstadt. Wer kann Hinweise dazu geben? Hinweise an die Polizei unter Tel.: 09732/9060. pol