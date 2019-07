Am Sonntag zwischen 14 und 19 Uhr schraubte ein Unbekannter in Burgebrach das Ventil des rechten Vorderreifens eines schwarzen VW Golfs ab. Der Pkw war vorher am Parkplatz vor dem Friedhof abgestellt worden. Bereits am Freitag zuvor war das Ventil an dem geparkten Fahrzeug in Steppach geöffnet worden. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 225 Euro. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310. pol