In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Tettau in der Straße Am Teich von einem unbekannten Täter ein Fliederstrauch durch Abschneiden von drei Ästen beschädigt. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von circa zehn Euro. Zeugen zum dem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei Ludwigsstadt unter der Tel. 09263/975020 in Verbindung zu setzen.