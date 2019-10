Unbekannter schlägt und tritt Verletzten

In der Nacht zum Sonntag wurde der Polizei kurz vor Mitternacht gemeldet, dass sich in der Saalestraße in Bad Neustadt eine verletzte Person befinden würde, die augenscheinlich blutüberströmt wäre. Ein Zeuge konnte beobachten wie ein unbekannter Tatverdächtiger den am Boden liegenden Verletzten geschlagen und getreten hätte. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in den Campus nach Bad Neustadt zur medizinischen Versorgung verbracht. Der Tatverdächtige ist bislang flüchtig. Weiterhin ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen ob es in dem Fall mehrere Tatverdächtige gibt. Die Polizeiinspektion Bad Neustadt erbittet unter Tel.: 09771/6060 Zeugenhinweise. pol