In der Joseph-Haydn-Straße wurde am Mittwoch zwischen 12 und 13 Uhr ein Citroen C1 beschädigt. Ein noch unbekannter Täter schlug eine der hinteren Seitenscheiben des Fahrzeugs ein und richtete dabei einen Schaden in Höhe von rund 80 Euro an. Entwendet wurde aus dem Fahrzeug nichts. Die Kronacher Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonummer 09261/5030. pol