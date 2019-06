Unbekannter schlägt Frau ins Gesicht

Während des Weinfestes am Sonntag am Maxplatz schlug ein unbekannter Mann im Verlauf eines Streits eine Frau ins Gesicht. Als zwei Sicherheitskräfte zu Hilfe kamen, packte der Mann einen der beiden am Hals und drückte ihn weg. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Hellerstraße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129210 zu melden.

Polzei stoppt Radler mit "Fahne" Am frühen Sonntagabend fiel der Polizei in der Innenstadt aufgrund seiner Fahrweise ein Fahrradfahrer auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2 Promille. Seine Fahrt war somit vorüber und gegen den Mann wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Dacia braucht einen neuen Außenspiegel Im Zeitraum vom 6. bis 8. Juni wurde ein am Oberen Leinritt abgestellter weißer Dacia beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter trat den linken Außenspiegel ab, so dass ein Schaden von rund 1000 Euro enstand. Auto fährt gegen Maschendrahtzaun Im Wacholderweg in der Gartenstadt hat ein unbekannter Autofahrer am Freitag zwischen 14 und 19.30 Uhr den Pfosten eines Maschendrahtzaunes angefahren. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro.

Rucksack-Dieb langt während Feier zu Während einer Feier in einem Sportheim in der Galgenfuhr wurde einem Mann sein schwarzer Rucksack der Marke Vaude gestohlen. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt erbittet um Hinweise unter der Tel. 0951/9129-210. pol