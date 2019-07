Im Wallerweg in Adelsdorf ist zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 6.15 Uhr, ein Hyundai beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Täter schlug die Seitenscheibe der Fahrertür des abgestellten Fahrzeuges ein. Da sich im Auto Wertgegenstände befanden, die nicht angegangen wurden, ist von einer mutwilligen Sachbeschädigung auszugehen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Höchstadt unter der Telefonnummer 09193/63940 in Verbindung zu setzen. pol