Unbekannter schlägt 17-Jährigen zusammen Wem gehört das Mountainbike?

Am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr kam es unterhalb der Kettenbrücke zu einer Auseinandersetzung zwischen einem etwa 20-jährigen Mann und einem 17-Jährigen. Hierbei zog sich der Jugendliche Schürfwunden am Oberkörper und ein blutunterlaufenes Auge zu. Der Täter war etwa 175 cm groß, schlank, hatte schwarze lockige kurze Haare und sprach arabisch. Täterhinweise nimmt die Bamberger Polizei unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen. Dieb langt in geparktem Volvo zu In der Brennerstraße wurde bereits am Dienstag, 19. Mai, zwischen 16 und 16.15 Uhr aus einem unversperrten silberfarbenen Volvo eine braune Aktentasche mit drei Büchern und einer blauen Brille gestohlen. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 500 Euro. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0951/9129-210 um sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl. Wer hat den Rucksack gestohlen? Am Mittwoch zwischen 19.20 und 19.35 Uhr wurde in einem Baumarkt am Laubanger ein an der Kasse abgestellter beigefarbener Kunstlederrucksack mit einem dreistelligen Bargeldbetrag, einer roten Damenbrille und einem Personalausweis im Gesamtwert von 400 Euro gestohlen. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen. Hundehalterin bitte melden Am Mittwoch gegen 10.45 Uhr überfuhr ein Audi-Fahrer in der Memmelsdorfer Straße auf Höhe eines Supermarktes einen Hund, der unangeleint auf die Straße lief. Der Autofahrer konnte zunächst verkehrsbedingt nicht anhalten und als er zu Fuß zum Unfallort zurückkam, war der Hund weg. Die Hundehalterin wird gebeten, sich mit der Polizei, Telefon 0951/9129-210, in Verbindung zu setzen. Marihuana bleibt nicht verborgen Während einer Personenkontrolle am Mittwochnachmittag in der Breslaustraße tauchte bei einem 20-Jährigen eine geringe Marihuana auf. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt, der 20-Jährige muss sich wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. Am Mittwochnachmittag wurde in der Holzgartenstraße ein 26-jähriger Radfahrer von der Polizei kontrolliert. Hierbei verstrickte sich der Mann in widersprüchliche Angaben über die Herkunft des weißen Mountainbikes, weshalb davon ausgegangen werden muss, dass dieses gestohlen wurde. Zudem tauchten bei dem Mann noch ein elektronisches Spielgerät und ein Rauschgiftutensil mit Anhaftungen auf, was ebenfalls von der Polizei sichergestellt wurde. Die Bamberger Polizei sucht nun unter der Rufnummer 0951/9129-645 den rechtmäßigen Besitzer des Fahrrades der Marke KS Cycling. pol