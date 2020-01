Unbekannter schlägt 16-Jährigen ins Gesicht

Ein 16-Jähriger wurde am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr an der Bushaltestelle vor einer Diskothek am Bahnhof von einem Unbekannten mehrmals ins Gesicht geschlagen. Der Schüler erlitt dadurch eine Platzwunde an der Unterlippe und eine Schwellung an der Schläfe. Die Polizei Bamberg sucht nach Personen, die zum Tatzeitpunkt etwas beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0951/9129-210 zu melden. pol