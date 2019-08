Baiersdorf vor 17 Stunden

Unbekannter schießt mit Luftdruckwaffe

Ein bisher unbekannter Täter hat am Montag gegen 17.15 Uhr in Baiersdorf mit einer Luftdruckwaffe auf eine Glasscheibe eines Anwesens im Buchenweg geschossen. Die Glasscheibe wurde durch den Schuss be...