Unbekannter schändet Feldkreuz

Ein Unbekannter hat ein Feldkreuz in der Südflur am Sendelbach massiv beschädigt. Der Täter schlug der steinernen Christusstatue die Beine ab und zerstörte auch ein elektrisches Kerzenlicht. "Momentan gibt es noch keine Hinweise auf den Täter", berichtet die Polizei Bamberg-Stadt. Die Beamten gehen davon aus, dass die Tatzeit in den vergangenen zwei Wochen liegt. Die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung laufen gegen Unbekannt. Das Feldkreuz wird vom Oberen Gärtnerverein gepflegt. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter 0951/9129210 entgegen. szs