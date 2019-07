Rund 1000 Euro Sachschaden sind am Montag beim Betrieb eines Mähdreschers in Emelsdorf (Gemeinde Gerhardshofen) entstanden. Ursächlich dafür waren mehrere Eisenstangen, die vermutlich in der vorangegangenen Nacht in die Arbeitsmaschine eingebracht wurden. Die Polizei Neustadt nimmt Hinweise unter Telefon 09161/88530 entgegen. pol