Unbekannter ritzt "Text" in Autodach

In der Zeit von Montagabend, 30., bis Dienstagmorgen, 31. Dezember, zerkratzte ein bislang unbekannter Vandale in der Brunnenstraße in Zeitlofs einen geparkten Opel Insignia. Den entstandenen Sachschaden durch die "Schreibversuche" des Täters am Dach des Fahrzeugs schätzt die Polizei in ihrem Tagesbericht auf etwa 200 Euro. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeidienststelle Bad Brückenau um Zeugenhinweise unter Tel.: 09741/ 6060. pol