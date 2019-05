Unbekannter ramponiert die Stoßstange

Wer hat die Unfallflucht am Samstag in Eberns Innenstadt beobachtet? Ein 73-Jähriger aus dem Raum Bad Brückenau parkte zwischen 13.45 und 14.15 Uhr mit seinem Ford Kuga vorwärts in einer Parklücke am Marktplatz ein und musste bei der Rückkehr eine Beschädigung an der linken Seite der Stoßstange seines Fahrzeugs feststellen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Der Geschädigte konnte einen dunkelgrauen VW-Bus älteren Fabrikats wegfahren sehen, der kurze Zeit davor links neben dem Ford stand. Der VW-Bus müsste demnach Beschädigungen im vorderen rechten Bereich in einer Höhe bis 70 Zentimetern aufweisen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ebern, Telefonnummer 09531/9240, zu melden. red