Unbekannter rammt Toyota

Einen Sachschaden von mindestens 3000 Euro hat am Samstag zwischen 19.30 und 22.30 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer an einem Toyota verursacht, berichtet die Polizeiinspektion Coburg. Das Fahrzeug war an einem Gasthof in der Coburger Straße abgestellt. Durch den Anstoß wurde die rechte Heckseite des Toyotas beschädigt. Die Coburger Polizisten konnten einen roten Lackantrag am Auto der Geschädigten sicherstellen. Die Polizeiinspektion Coburg sucht nun nach dem roten Verursacherfahrzeug. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Coburg unter der Rufnummer 09561/645 209 entgegen. red