Unbekannter rammt Peugeot

Auf etwa 1000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein bisher Unbekannter am Mittwoch, zwischen 14.30 und 20 Uhr an dem Peugeot einer 34-Jährigen auf dem Kundenparkplatz in der Kissinger Straße angerichtet hat. Der Unfallverursacher beschädigte die Stoßstange des Autos und entfernte sich, ohne sich um den Schaden und die Angabe seiner Personalien zu kümmern. Hinweise an die Polizei, Tel.: 09732/9060. pol