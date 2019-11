Unbekannter nimmt den Autoschlüssel mit

Ein Unbekannter hat am Dienstag kurz vor 20 Uhr den Zündschlüssel aus einem auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der "Alten Ziegelei" in Ebern unverschlossen abgestellten Fiat Croma gestohlen. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ebern zu melden, Telefonnummer 09531/9240.