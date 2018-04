Unbekannter manipuliert Fahrrad

Bereits am Donnerstag vergangener Woche zwischen 7.45 und 13.45 Uhr ist von einem Unbekannten am Fahrradständer des Gymnasiums Herzogenaurach bei einem abgestellten Fahrrad eine Schraube der Gabel des Vorderrades abgedreht worden. Außerdem wurde die Halterung der vorderen Beleuchtung abgebrochen. Zum Glück für den Fahrer ist bei der Heimfahrt das Vorderrad nicht aus der Gabel gesprungen. Am Rad entstand ein Schaden von 35 Euro. pol