In der Schlüsselstraße wurde zwischen 17. und 22. Februar das Markenemblem und ein dahinter verbauter Abstandssensor eines weißen Mercedes entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 450 Euro.

Holztür mit Farbe beschmiert Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag, 10 Uhr, haben Unbekannte die Holztür eines Geschäfts in der Oberen Sandstraße mit gelber Farbe beschmiert. Die Polizei bittet um Täterhinweise.

Geschädigter,

bitte melden Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag um 8.15 Uhr an der Einmündung Ferdinand-Tietz-Straße/Zollnerstraße ereignet hat, sucht die Polizei noch den geschädigten Fahrzeugführer. Die Fahrerin eines blauen VW Lupo war auf das Fahrzeug des bislang Unbekannten aufgefahren, allerdings wurden im Anschluss zwischen den Unfallbeteiligten keine Personalien ausgetauscht. Der männliche Fahrzeugführer wird gebeten, sich unter Telefon 0951/9129-210 bei der Polizei zu melden. Wer hat den VW Polo angefahren? Zwischen 19. und 25. Februar wurde ein in der Wetzelstraße geparkter roter VW Polo an der vorderen Stoßstange sowie am Kotflügel beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 1000 Euro. Der Unfallverursacher suchte unerkannt das Weite. pol