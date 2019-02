Unbekannter macht sich an Auto zu schaffen

Die linke Fahrzeugseite eines Scirocco hat ein bislang Unbekannter in der Zeit von Dienstag bis Donnerstag auf einem Parkplatz in der Frohnlacher Straße zerkratzt. Der Geschädigte, ein 21-Jähriger, hatte den weißen Volkswagen Scirocco während des Aufenthalts in einem Fitnessstudio auf dem dazugehörigen Parkplatz abgestellt. Am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr stellte er dann fest, dass die Fahrertür und das Seitenteil zerkratzt waren. Der Unbekannte hat einen Schaden von etwa 1000 Euro verursacht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neustadt unter der Telefonnummer 09568/9431-0 in Verbindung zu setzen.