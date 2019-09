Beim Sonntagsausflug stellte ein 43-Jähriger fest, dass an seinem Pkw die fünf Radmuttern am hinteren Rad gelöst worden waren. Vermutlich in der Nacht zum Sonntag hatte ein bislang Unbekannter an seinem Auto die Radmuttern gelöst. In dieser Zeit hatte er es in der Hauptstraße von Fuchsstadt abgestellt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizei-Inspektion Hammelburg, Tel.: 09732/ 9060. pol