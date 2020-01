Unbekannter löst Radmuttern

Ein bislang unbekannter Täter hat die Radmuttern am linken Vorderrad eines Mercedes 200 E gelöst. Der 72-jährige Fahrzeugeigentümer, der am Vortag bereits ein "Rattern" festgestellt hatte, befand sich am Dienstag auf der Fahrt in die Kfz-Werkstatt, als sich das Vorderrad löste und in der Karosserie verkeilte. Der Fahrzeugführer konnte das Fahrzeug zu seinem Glück noch gefahrlos anhalten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Da das Fahrzeug in den letzten Tagen an mehreren Stellen abgestellt war, können Tatort und Tatzeit nicht näher eingegrenzt werden.