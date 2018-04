Eltmann vor 21 Stunden

Unbekannter löst einen Fehlalarm aus

Ein Unbekannter schlug am Sonntag gegen 2.05 Uhr missbräuchlich die Scheibe des Feuermelders am Feuerwehrhaus in Eltmann ein und löste den Sirenenalarm aus. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der...