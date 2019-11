Unbekannter lenkt Auto in Hecke

Einen Schaden von circa 3000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursacht, der mit seinem Fahrzeug in eine Hecke in der Ketschendorfer Straße, Höhe Hausnummer 30, gefahren ist. Vor Ort konnten entsprechende Fahrzeugspuren durch die Polizei festgestellt werden. Eine Unfallmeldung liegt der Polizei bislang nicht vor, so dass wegen Unfallflucht ermittelt wird. pol