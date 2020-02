Unbekannter leistet sich teuren Scherz Betrunkener randaliert an Wohnungstür

Vor einer Garage in der Geisfelder Straße hat zwischen Mittwoch, 5. Februar, 18 Uhr, und Freitag, 7. Februar, 11 Uhr, ein Unbekannter die linke Seite eines grauen Honda zerkratzt. Außerdem wurde noch ein Nagel unter die Windschutzscheibe gelegt, die beim Betätigen des Scheibenwischers dadurch beschädigt wurde. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt bittet unter Telefon 0951/9129-210 um Täterhinweise. Windstoß bringt Radfahrer zum Sturz In der Kronacher Straße ist am Mittwochmittag ein 33-jähriger Radfahrer von einem Windstoß vom Fahrrad geweht worden. Mit einer Armverletzung musste der Mann vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Montagabend gegen 23.30 Uhr wurde die Polizei über einen betrunkenen Mann an einem Wohnanwesen im Sandbad informiert. Beim Eintreffen der Polizeistreife wurde ein 43-jähriger betrunkener Mann mit 2,30 Promille angetroffen, der dort eine Wohnungstüre eingetreten hatte und Sachschaden von etwa 300 Euro anrichtete. Zur Unterbindung weiterer Straftaten wurde der Betrunkene in Gewahrsam genommen und musste seinen Rausch bei der Polizei ausschlafen. pol