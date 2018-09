Unbekannter legt Stein auf die Straße

Eine bisher unbekannte Person hat am Sonntagabend einen 20x10 cm großen Stein auf die rechte Fahrbahn des Hans-Ort-Ringes, kurz vor der Einmündung der Dr.-Wilhelm-Schaeffler-Straße, in Fahrtrichtung Erlangen gelegt. Zwei Pkw-Fahrer erkannten das Hindernis zu spät und überfuhren es. Ihre Fahrzeuge wurden dabei jeweils am Reifen und an der Felge nicht unerheblich beschädigt, so dass ein Sachschaden von insgesamt 1500 Euro entstand. Bisher liegen keine Hinweise auf den Ableger des Steines vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 entgegen.