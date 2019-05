Ein offenbar mutwillig unter einem Reifen platzierter Nagel hat dazu geführt, dass eine 58- jährige Porsche-Fahrerin nun einen platten Reifen zu beklagen hat. Beim Anfahren am Sonntagvormittag in Herzogenaurach in der Straße Am Rahmberg bohrte sich der abgelegte Nagel in den Reifen hinein und beschädigte diesen. Der Sachschaden am durchlöcherten Reifen beträgt 400 Euro. Der Verursacher ist bislang noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 09132/78090 entgegen. pol