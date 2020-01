Unbekannter legt Mülltonne auf Autodach

Ein Unbekannter legte am Sonntag zwischen 3 und 4 Uhr eine blaue Mülltonne quer über das Autodach eines in der Badstraße geparkten Renault Capture. Dem Fahrzeughalter entstand durch Kratzer am Dach Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Täterhinweise erbittet die Polizei unter Tel. 0951/9129210.