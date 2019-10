Unbekannter legt Feuer in Thonberg

Zwischen dem Gelände der Firma Zwingmann und dem Sportplatz des ATSV Thonberg trieben in der Nacht von Montag auf Dienstag bislang unbekannte Brandstifter ihr Unwesen. Die Täter setzten etwa 100 Festmeter Schnittholz in Brand und verursachten hierbei einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Das Feuer konnte durch die Feuerwehren Thonberg und Reuth schnell unter Kontrolle gebracht werden. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Die Polizei Kronach bittet eventuelle Zeugen sich unter der Telefonnummer 09261/5030 zu melden.