Unbekannter legt Feuer im Wald

Ein aufmerksamer Spaziergänger hat am vergangenen Samstag gegen 11.50 Uhr Rauch im Wald zwischen Kupferberg und Mannsflur - in der Nähe der Spiegelteiche - bemerkt. Kurze Zeit später fand er ein offenes Feuer im Wald vor. Die herbeigerufene Feuerwehr aus Kupferberg löschte die Flammen, bevor sie sich ausbreiten konnten. Es wurde lediglich eine Fläche von vier Quadratmetern in Mitleidenschaft gezogen.

Aufgrund der Wahrnehmungen vor Ort muss davon ausgegangen werden, dass das Feuer absichtlich gelegt worden ist.

Die Polizeiinspektion Stadtsteinach bittet unter der Telefonnummer 09225/963000 um sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Brandstifter. pol