Unbekannter lässt Werbetafel mitgehen

Ein Verantwortlicher der Firma Welker "Warm & Kalt" hat am Donnerstag gegen 15 Uhr das Fehlen einer zweiteiligen Werbetafel in Haundorf in der Feldstraße 5 bemerkt. Diese wurde aus der Verankerung gezogen und gestohlen. Der genaue Tatzeitpunkt ist unbekannt. Wer Beobachtungen zum Diebstahl gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Herzogenaurach unter der Telefonnummer 09132/78090 in Verbindung zu setzen.