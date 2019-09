Vier weiß-rote Pylonen entwendete ein Unbekannter in der Zeit von Sonntagmittag bis Mittwochnachmittag. Die Pylonen standen auf einem frei zugänglichen Pferde-Hindernisparcours am Regnitzufer. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Rufnummer 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.