Unbekannter lässt Luft aus Hinterreifen

Einen Platten entdeckte ein Autofahrer, als er Dienstagfrüh zu seinem schwarzen Audi zurückkam, den er von Montag, 21 Uhr, bis Dienstag, 4 Uhr, in Unterleichtersbach abgestellt hatte. Eine noch unschönere Entdeckung machte er, als er bemerkte, dass ein Unbekannter den Ventileinsatz am linken Hinterreifen herausgedreht hatte, so dass die Luft vollständig entwichen war. Wie die Polizei meldete, war der Audi in einem frei zugänglichen Hof in der Bernbrunner Straße 8 abgestellt. Hinweise an die Polizei, Tel.: 09741/6060. pol