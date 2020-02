Unbekannter klingelt und droht Hausbesitzer

In der Nacht auf Sonntag klingelte gegen 1 Uhr ein unbekannter Mann im Bereich der Straße "An den Weihern" bei einem Einfamilienhaus. Als der Hausbesitzer geöffnet hatte, schritt der Unbekannte vom Garten her heran und hielt seinem Gegenüber einen Gegenstand entgegen, der wie ein schwarzer Revolver aussah. Der Hausbesitzer schlug die Tür zu, woraufhin die unbekannte Person schnellen Schrittes davonging. Kurz danach klingelte die Person noch bei einem weiteren Haus in der Straße. Dort öffnete niemand und der Mann entfernte sich in unbekannter Richtung.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist circa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß; der Gesuchte war bekleidet mit schwarzer Kapuzenjacke, Tarnhose und weißen Turnschuhen; außerdem trug er einen auffälligen roten Mundschutz. Zeugen werden gebeten, sich unter 0951/9129-310 bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land zu melden.