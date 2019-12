Unbekannter klaut volle Mülltonne

Vor einer Firma in der Kärntenstraße wurde zwischen Sonntag, 1. Dezember, 14 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr, eine schwarz-gelbe gefüllte Mülltonne im Wert von knapp 500 Euro gestohlen. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen. Zigarettenautomat mit Graffiti besprüht In der Zollnerstraße wurde zwischen dem 5. November und 3. Dezember die Blende eines Zigarettenautomaten mit lila Farbe besprüht. Der oder die unbekannten Täter richteten Sachschaden von etwa 500 Euro an. Die Polizei bittet um Täterhinweise. Unbekannte schlagen Rollo ein Sachschaden von etwa 500 Euro wurde am Mittwochabend gegen 20 Uhr an einem Rollo in der Theuerstadt angerichtet. Unbekannte bewarfen ihn vermutlich mit Pflastersteinen, weshalb der Rollo nicht mehr zu gebrauchen ist. Radfahrer fährt gegen geparkten Dacia Am Schönleinsplatz vor der dortigen Sparkasse wurde am Montagnachmittag gegen 15.40 Uhr ein grauer Dacia Sandero an der Fahrertüre angefahren. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen Radfahrer, der sich anschließend von der Unfallstelle entfernte, obwohl Sachschaden von etwa 500 Euro entstanden war.

Zeugin beobachtet Unfallflucht Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Starkenfeldstraße wurde am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr ein Mercedes-Fahrer von einer Zeugin dabei beobachtet, wie er gegen die Beifahrertüre und den Radkasten eines schwarzen VW Passat stieß und anschließend weiterfuhr, obwohl Sachschaden von etwa 1000 Euro entstand. Die Polizei ermittelt. pol