Beide amtliche Kennzeichen, die an einem BMW 316i angebracht waren, entwendete ein Unbekannter in der Zeit von Montag, 21.30 Uhr, bis Dienstag, 9.30 Uhr, in der Georg-Schäfer-Siedlung. Die Kennzeichen waren an der Halterung angeklippt. Der Schaden beträgt circa 40 Euro.

Um Hinweise bittet die Polizeiinspektion Haßfurt unter Telefon 09521/9270.