Unbekannter klaut Jacke samt Geldbörse

Aus dem Vorraum der Turnhalle am Dürerweg entwendete ein Unbekannter am Mittwoch in der Zeit von 14 bis 15.30 Uhr eine grau-weiß-schwarze Herrenskijacke aus Filzstoff in der Größe M. Die Jacke hatte ein neongrünes Innenfutter und außen ein Rautenmuster. In der Jacke befanden sich eine braune Kunstledergeldbörse mit Jahresschülerkarte, Krankenversicherungskarte und Personalausweis. Der Beuteschaden beträgt 200 Euro.