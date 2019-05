Unbekannter klaut Heckscheibenwischer

Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag den Heckscheibenwischer am Renault Clio einer 56-jährigen Frau abgebrochen und mitgenommen. Die Autofahrerin vermutet, dass die Tat zwischen 10 und 13.30 Uhr in der Eberner Hirtengasse oder auf dem Rückgrabenweg verübt wurde, da sie ihren Pkw dort jeweils geparkt und sich für mehrere Minuten entfernt hatte. Der Wert des entwendeten Fahrzeugteils wird auf 50 Euro und der Schaden am Auto auf 100 Euro geschätzt. Die Polizei in Ebern bittet um Hinweise, Telefonnummer 09531/9240.