Unbekannter klaut einen Rucksack

Ein Schüler ist in Haßfurt bestohlen worden. Der 18-Jährige hatte am Freitagnachmittag mit anderen Schülern seines Jahrgangs nach einem Abischerz am Regiomontanus-Gymnasium das Schulgelände aufgeräumt. Dazu stellte er seinen schwarzen Schulrucksack der Marke Deuter im Hauptflur der Schule auf einem Tisch ab. Nach dem Aufräumen war der Rucksack weg. An dem Rucksack hing ein schwarzer Sturzhelm der Marke HJC; außerdem befand sich der Geldbeutel des Schülers im Rucksack. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Dieb, Telefon 09521/9270.