Unbekannter klaut einen Bollerwagen

Zwei Diebstähle verfolgt die Haßfurter Polizei. In der Nacht zum Samstag entwendete ein Unbekannter in Kirchaich einen Bollerwagen, der vor einem Anwesen in der Schmalen Gasse stand. Der Besitzer trägt damit Zeitungen aus. Der Wert beträgt 70 Euro. Ein Lkw-Fahrer entwendete am Samstag in einem Einkaufsmarkt an der Mainleite in Knetzgau Rasierklingen im Wert von 17 Euro. Der Mann wurde erwischt. red