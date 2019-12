Unbekannter klaut ein Paket

Eine Zeugin hat am Mittwoch um 10.15 Uhr beobachtet, wie ein Unbekannter von einem Grundstück in der Jahnstraße in Obertheres eine dort abgelegte Postsendung an sich nahm. Der Mann steckte das Päckchen in eine mitgeführte Plastiktüte und verließ das Grundstück. Auf dem Fußweg zum Schafhof, welcher sich in der Nähe des Tatorts befindet, fand die Zeugin dann beim Spazierengehen gegen 11 Uhr das geöffnete leere Päckchen. Die Adressatin gab an, mehrere Päckchen zu erwarten. Weitere Ermittlungen nach dem Päckchendieb sind notwendig. Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet um Hinweise auf den Dieb, Telefonnummer 09521/9270. Wer kann Angaben zu dem Vorfall in Obertheres machen?